Боевики «ДНР» заставляют людей стоять в очереди на блокпосту 10 часов

24.11.2018 14:12

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах въезда-выезда с временно оккупированных территорий заставляют людей стоять в очередях 10 часов.

Эту информацию подтверждают наблюдатели СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 22 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «На блокпосте на автодороге Н15 к востоку от н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) группа из 5 женщин (в возрасте 30–80 лет) сообщила наблюдателям, что им пришлось ждать почти 10 часов для прохода через блокпост в подконтрольные правительству районы.

Член вооруженных формирований рассказал команде Миссии, что пропускная способность блокпоста — 20 транспортных средств в час.

Наблюдатели видели на блокпосте очередь из приблизительно 150 гражданских транспортных средств, ожидающих проезда в подконтрольные правительству районы».