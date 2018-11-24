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Боевики «ДНР» заставляют людей стоять в очереди на блокпосту 10 часов
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах въезда-выезда с временно оккупированных территорий заставляют людей стоять в очередях 10 часов.
Эту информацию подтверждают наблюдатели СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 22 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «На блокпосте на автодороге Н15 к востоку от н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) группа из 5 женщин (в возрасте 30–80 лет) сообщила наблюдателям, что им пришлось ждать почти 10 часов для прохода через блокпост в подконтрольные правительству районы.
Член вооруженных формирований рассказал команде Миссии, что пропускная способность блокпоста — 20 транспортных средств в час.
Наблюдатели видели на блокпосте очередь из приблизительно 150 гражданских транспортных средств, ожидающих проезда в подконтрольные правительству районы».
Теги: Россия, Донбасс, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики, очереди
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