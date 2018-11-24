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Боевики на Донбассе ударили из 120 мм минометов и ПТРК, но жестоко поплатились
Вчера, 23 ноября, ситуация на Донбассе была полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник дважды применил запрещенное "Минском" вооружение.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook, передает segodnya.ua.
Так, за прошлые сутки враг обстрелял наши позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Троицкое, Пески, Верхнеторецкое, Марьинка и Березовое.
Оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2 враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный (около города Золотое у Попасной). Опорные пункты наших войск у Троицкого (под Горловкой) противник подверг огневому воздействию противотанковых управляемых ракет и 120 мм минометов. Также, в этом районе фиксировались выстрелы из ПТРК.
В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
С начала текущих суток противник один раз обстрелял оборонительные укрепления наших войск у Крымского. Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и минометов 82-го калибра. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
По данным разведки, 23 ноября два боевика были уничтожены и еще один – ранен.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, минометы, ООС
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