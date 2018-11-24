Будущее судоремонтного завода: «социалку» – Мариуполю, ненужное имущество - на продажу

24.11.2018 10:38

Передача Азовского судоремонтного завода госпредприятия пройдет поэтапно – сначала продадут имущество, которое не используется ремонтниками, затем передадут на баланс города социальные объекты.

Директор недавно созданного ГП «АСРЗ» Игорь Решетов заверил, что рабочие места сохранят. Однако в профсоюзе говорят, что таких гарантий не получили.

Об этом говорили в Мариуполе 23 ноября во время очередного заседания рабочей группы по определению путей дальнейшего развития АСРЗ, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

По словам Игоря Решетова, на оплату процедуры по переоформлению документации госфинансирования не предусмотрено. Общая сумма процедуры – 12 млн гривен. Деньги планируют получить после продажи имущества.

«На первом этапе мы будет вести работу по выделению нематериальных активов, которые на сегодняшний день не несут никакой финансовой нагрузки на предприятие, кроме затратной части на содержание активов. Это то, что не задействовано в сфере функционирования предприятия», - объяснил он.

Затем планируют передать городу социальных объекты, среди которых уже отремонтированное общежитие по улице Красномаякской.

Присутствующий на встрече заместитель городского головы Мариуполя Михаил Когут сообщил, что город примет эти объекты.

Директор ГП «АСРЗ» заверил, что предприятие будет продолжать функционировать в том режиме, в котором функционирует на сегодняшний день. И все обязательства по контрактам будут выполнены.

В тоже время заместитель председателя профсоюзного комитета завода Александр Матура говорит, что по-прежнему так и не увидел гарантий сохранения рабочих мест для сотрудников предприятия.

«Я не получил ни одного нормального ответа, который бы мог как-то успокоить коллектив. По-прежнему – неизвестность», - говорит он.

Сейчас на предприятии работает около 900 человек.

Управляющая компания не смогла продлить аренду целостного имущественного комплекса СРЗ, так как предприятие «зависло» между Министерством инфраструктуры и фондом госимущества.

Несмотря на окончание срока аренды и неопределенный юридический статус, ООО «СРЗ» продолжали работать. В 2017 году предприятие выплатило более 50 млн гривен налогов.

Указом Кабинета министров мае 2018 года было создано государственное предприятие «АСРЗ».

В октябре 2018 года для решения вопроса была создана рабочая группа из представителей топ-менеджмента и профсоюза ООО «СРЗ», РО ФГИУ, Мариупольского городского совета, АМПУ и капитанерии ММТП, департамента экономики Донецкой облгосадминистрации и ГП «АСРЗ».