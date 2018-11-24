Через «Успенку» боевики «ДНР» вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках

24.11.2018 13:32

Боевики «ДНР» и российские оккупанты через временно неконтролируемый пункт пропуска «Успенка» на границе с РФ вывозят в тентованных грузовиках неизвестные грузы и загоняют автоцистерны также с неизвестным грузом.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 22 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «В течение около 20 минут наблюдения в пункте пропуска на границе возле н. п. Успенка команда СММ видела, что в Украину въехали 4 автобуса, 12 автомобилей, 3 автоцистерны и 16 тентованных грузовиков. Наблюдатели также видели, что из Украины выехали 43 тентованных грузовика, 2 гражданских автобуса, 34 автомобиля.

В течение около 1 часа наблюдения в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Мариновка команда Миссии видела, что из Украины выехали 19 автомобилей, 1 грузовик без груза, 3 фургона и 1 автобус. Команда СММ видела, что в Украину въехали 8 автомобилей, 5 мини-фургонов, а также вошел 1 пешеход».