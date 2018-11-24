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Архив - Донецкая область

Из РФ через неконтролируемые пункты пропуска заходят «люди в одежде армейского образца»

24.11.2018 14:48
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Из РФ через неконтролируемые пункты пропуска заходят «люди в одежде армейского образца»

На временно оккупированные территории Донецкой области с территории РФ заходят и въезжают люди в «одежде армейского образца» и въезжают минивены с тонированными стеклами. Их число увеличилось. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в еженедельном отчете Наблюдательной миссии на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» по состоянию на 20 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«В отчетный период количество замеченных лиц в одежде армейского образца, пересекавших границу в обоих направлениях на обоих ПП, на этой неделе составило 16 (против 10 на прошлой неделе); 11 из них направлялись в Российскую Федерацию и 5 – в Украину (81 процент случаев в этой категории пересечений имел место на ПП «Донецк»). Пересечение границы по-прежнему осуществлялось индивидуально или группами. Большая часть лиц пересекали границу пешком, тогда как некоторые использовали частные автомобили, автобусы или минивэны, что затрудняло командам наблюдателей (КН) наблюдение за пересечением границы главным образом потому, что отдельные частные автомобили были с тонированными стеклами, а автобусы и минивэны – с задернутыми шторками».



Теги: Донбасс, Российская Федерация, люди, пункт пропуска, Донетчина
 
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