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Ликвидирован боевик «ДНР» 1987 годя рождения
24.11.2018 19:31
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Под временно оккупированной Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» 1987 года рождения.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, под временно оккупированной Горловкой в районе Зайцево ликвидирован боевик «ДНР» Колесников Александр.
О Колесникове известно, что он родился в Горловке 6 августа 1987 года, ликвидирован 20 ноября 2018 года.
Теги: Донбасс, Горловка, ликвидация, боевик, ДНР, потери
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