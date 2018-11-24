Мариуполь потратит 5 миллионов гривень на новогодние мероприятия и иллюминацию

24.11.2018 09:42

Мариупольский департамент культурно-общественного развития планирует потратить на организацию новогодних и рождественских гуляний и на праздничную иллюминацию более 5 миллионов гривень, сообщает издание Українські Новини, передает zi.dn.ua.

Согласно данным системы государственных закупок ProZorro, в городе планируется развлекательная программа с выступлениями творческих коллективов и пиротехническим шоу. Также в организацию включены праздничное оформление аллеи Театрального сквера, фасада Драмтеатра и организация работы светодиодных видеоэкранов. На это город выделит 2 595 000 гривень.

Еще 2 505 300 гривень потратят на оборудование для празднования и иллюминацию. Так на время праздников на колоннах Драмтеатра появится праздничный логотип. А сквер украсят инсталляции «Арки-подарки», «Куранты-башня», «Сказочные арки» и настоящий «Вертеп». Деревья и ели малой аллеи нарядят в гирлянды.

Новогодние украшения во главе с главной елкой города будут радовать горожан с 19 декабря по 19 января.