- В Мариуполе началась регистрация предпринимателей для участия в новогодней ярмарке22:31
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом22:09
- Пенсии для жителей ОРДЛО: Красный Крест предлагает помощь в решении вопроса21:50
- ВСУ взяли под свой контроль населенный пункт на Светлодарской дуге20:51
- Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ20:29
- В Донецкой области увеличилось количество вакансий20:11
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1987 годя рождения19:31
- Их разлучила донбасская линия разграничения: история сестер17:57
- На блокпості бойовиків "ДНР" знову жахливі черги: Стоять по 12 годин17:17
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"17:01
Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом
Сегодня после 19:00 жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях начали сообщать о разгоревшихся на окраине города боев.
По словам дончан, звуки войны слышны в районе шахты Абакумова, Петровки, Старомихайловки. Пользователи отмечают, что подразделения НВФ бьют из автоматов, минометов, пулеметов.
В комментариях люди пишут:
«Донецк ФБ 20:30 д, Абакумова. Настоящий кошмар, выстрелы из всего, автоматы, пулеметы, минометы или арта — непонятно, все слились. Очень громко и близко».
«Сейчас интенсивная стрелкотня и исходящие среднего калибра со стороны Жилплощадка- Абакумово».
«Все банально, просто зенитка стреляет»
«Донецк 19.45 к ФБ Машзавод-непонятно шумит петровка, глухие мелкие бахи, сериями, пулемет --- Абакумова, слушаем хорошо и смотрим войнушку по всему западу (Старомихайловка-Трудяга), сверкает и летает („красные шарики“)».
Источник: donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, обстрелы, соцсети, выстрелы, НВФ
- Донецк: с раннего утра слышны звуки мощных обстрелов
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
- Соцсети: у Донецка и Докучаевска идет сильный бой
- «Слушаем громко и мощно»: дончане сообщают о сильных обстрелах
- "С аэропорта лупят, как фашисты в 4 утра": под Донецком и Докучаевском идут интенсивные бои
- Больно и грустно. В сети опубликовали фото последствий войны под Донецком
- В Мариуполе началась регистрация предпринимателей для участия в новогодней ярмарке22:31
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом22:09
- Пенсии для жителей ОРДЛО: Красный Крест предлагает помощь в решении вопроса21:50
- В ОБСЕ рассказали, куда боевики перебросили Грады21:12
- ВСУ взяли под свой контроль населенный пункт на Светлодарской дуге20:51
- Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ20:29
- В Донецкой области увеличилось количество вакансий20:11
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1987 годя рождения19:31
- Их разлучила донбасская линия разграничения: история сестер17:57
- На блокпості бойовиків "ДНР" знову жахливі черги: Стоять по 12 годин17:17
- В Мариуполе началась регистрация предпринимателей для участия в новогодней ярмарке22:31
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом22:09
- Пенсии для жителей ОРДЛО: Красный Крест предлагает помощь в решении вопроса21:50
- В Дарницком районе Киева пенсионерка выбросилась из окна 9 этажа21:29
- В ОБСЕ рассказали, куда боевики перебросили Грады21:12
- ВСУ взяли под свой контроль населенный пункт на Светлодарской дуге20:51
- Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ20:29
- В Донецкой области увеличилось количество вакансий20:11
- Завтра вступают в силу новые законы о растаможке автомобилей на еврономерах19:52
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1987 годя рождения19:31
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- «Идите работать, бандеровцы!»: как в Польше обманывают заробитчан18:22
- Горчица помогает бороться с простудными заболеваниями17:35
- Спасибо за Вашу службу и добро пожаловать в тюрьму15:24
- Ученые рассказали, когда фаст-фуд может быть полезен22:12
- Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть18:49
- Врачи подсказали, какой алкогольный напиток может защитить от инсульта18:28
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone
- "Нет денег даже на еду - спасибо, Россия", - оккупанты разделались с крупнейшим заводом Донецка ЮМЗ
- Где поминают путинских боевиков Донбасса: в РФ показали неожиданное место. ВИДЕО
- Кремль скрывает позорную страницу жизни нового главаря "ДНР" Пушилина. ВИДЕО
- «Украинская верховая». В ОРДО похвастались новым «охранником» Донецка