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Пенсии для жителей ОРДЛО: Красный Крест предлагает помощь в решении вопроса
Международный комитет Красного Креста планирует посодействовать в вопросе получения пенсий жителями неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, которые не имеют возможности выезжать на подконтрольную правительству территорию.
Об этом заявил председатель делегации МККК в Украине Алан Эшлиман во время заседания Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции», передает Укринформ.
«Важно напомнить о том, что гуманитарная помощь значит не только предоставлять пищу и медикаменты, это также включает самые разнообразные мероприятия, включительно с теми, чтобы предоставлять людям средства для существования, предоставлять им определенные средства для поддержки собственной экономической деятельности. В частности, мы готовы работать над механизмом облегчения выплаты пенсий людям, которые прикованы к кроватям и находятся на неподконтрольной территории», - заявил он.
В свою очередь заместитель председателя Агентства ООН по делам беженцев Ноэль Калхун отметила, что Украина может выполнять свои гуманитарные обязательства через институты, расположенные на контролируемых территориях, и защищать права жителей ОРДЛО.
«Государство должно выполнять гуманитарные обязательства относительно своих граждан, даже если они проживают на территории, которую правительство временно не контролирует. Это не значит, что государство может делать все, что делало обычно, но закон таков, что государство по крайней мере должно делать все, что в его силах», - отметила представительница ООН.
Напомним, ранее Красный Крест направил в «ДНР» 25 тонн гумпомощи.
Теги: Украина, Донбасс, ООН, выплата, Красный Крест, ДНР, ОРДЛО, пенсии
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