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Архив - Донецкая область

Под Мариуполем СБУ задержала председателя поселкового совета, которая перешла на сторону "ДНР"

24.11.2018 15:58
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Под Мариуполем СБУ задержала председателя поселкового совета, которая перешла на сторону "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области так называемого «председателя поселкового совета» одного из населенных пунктов временно оккупированной территории Новоазовского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет 0629.
"Местная жительница с ноября 2010 года занимала должность сельского головы одного из поселков Донецкой области. Однако в 2014 году женщина присоединилась в ряды террористической организации «ДНР». Выполняя указания боевиков злоумышленница осуществляла незаконное руководство временно оккупированной территории в пределах соответствующего населенного пункта", - сказано в сообщении.
Правоохранители задержали фигуранта дела на контролируемой украинскими властями территории региона, куда она приехала по своим делам.
Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Отмечается, что операция по разоблачению злоумышленницы проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.



Теги: Донбасс, Мариуполь, СБУ, ДНР
 
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