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Разведение сил и средств вблизи Станицы Луганской под угрозой срыва
За прошедшие сутки, 23 ноября, противник 11 раз нарушил режим тишины. Украинские военнослужащие 7 раз отвечали на провокации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, пишет ДонПресс.
В результате боевых действий двое наших защитников были ранены. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное. По данным разведки, в рядах НВФ — двое погибших, еще один — ранен.
Луганское направление
Здесь было зафиксировано 6 вооруженных провокаций.
В частности, были обстреляны наши позиции под Троицким. Неприятель вел огонь противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), из противотанковых ружей (ПТРД) и гранатометов различных типов. Кроме того, было выпущено несколько мин калибра 120 мм, запрещенного минскими соглашениями.
В районе Хутора Вольного разорвалось 6 мин 82-го калибра, также отмечен огонь из гранатометов и зенитной установки ЗУ-23−2. Из гранатометов различных типов были обстреляны наши опорные пункты вблизи Крымского.
В большинстве случаев бойцы ВСУ адекватно отвечали огнем из дежурных средств.
Ночью, около 23:30, возле Станицы Луганской состоялся 20-минутный обстрел. Противник вел огонь из подствольных гранатометов (ГП-25) и стрелкового оружия со стороны неподконтрольной Николаевки. Защитники Украины огонь в ответ не открывали, соблюдая договоренности.
Накануне, 22 ноября, во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, Украина инициировала разведения сил и средств сторон в районе Станицы Луганской. В случае соблюдения противником режима тишины разведение состоится 26 ноября.
Но на данный момент участники НВФ по указанию своих кураторов делают все возможное, чтобы сорвать запланированный процесс отведения военной техники. Намеренные провокации неприятеля вблизи Станицы Луганской фиксируются несколько месяцев подряд.
Донецкое направление
На этом участке насчитано 5 прицельных обстрелов.
Тяжелое вооружение здесь не применялось, однако противник вел огонь из гранатометов различных типов и прочего пехотного вооружения возле населенных пунктов Березовые, Пески, Марьинка и Верхнеторецкое.
Несколько раз подразделения Объединенных сил применяли в ответ штатное пехотное вооружение.
Ситуация на сегодня, 24 ноября
Начиная с 24:00 до 12:00 зафиксировано два нарушения режима тишины.
Так, в районе Крымского, с 04:30 и в течение сорока минут состоялся обстрел, во время которого разорвалось более 10 мин калибра 82 мм, также противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огонь велся со стороны неподконтрольной Сентяновки.
После 10:00, в течение 20 минут, со стороны пгт Гольмовский неприятель обстреливал защитников Новолуганского из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Наши военнослужащие в обоих случаях применяли дежурные огневые средства. С начала суток потерь в рядах ВСУ не допущено.
Теги: Донбасс, угроза, разведение, Станица Луганская
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