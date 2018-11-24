В Донецкой области увеличилось количество вакансий

24.11.2018 20:11

Число безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости в Донецкой области, составляет 10,7 тысяч человек по данным на конец ноября текущего года. Это на 8,7% меньше, чем в конце сентября текущего года.

Об этом сообщает Главное статистическое управление в регионе, передает zi.dn.ua.

Из общего количества безработных примерно 65,4% составляют женщины. Еще 33,7% - молодые люди в возрасте до 35 лет.

Таким образом, уровень безработицы в области конце октября текущего года составляет 0,4% трудоспособного населения.

Количество вакансий, которые были заявлены работодателями в областную службу занятости, в конце октября 2018 года составило 2,4 тысяч единиц, что на 11% больше, чем в конце сентября 2018 года, и на 64% больше, чем в конце октября 2017 года.

При содействии государственной службы занятости в январе–октябре 2018 года было трудоустроено 15,5 тыс. человек, или 40,1% граждан, которые имели статус зарегистрированного безработного в этом периоде.