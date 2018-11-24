Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецкой области увеличилось количество вакансий

24.11.2018 20:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецкой области увеличилось количество вакансий

Число безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости в Донецкой области, составляет 10,7 тысяч человек по данным на конец ноября текущего года. Это на 8,7% меньше, чем в конце сентября текущего года.

Об этом сообщает Главное статистическое управление в регионе, передает zi.dn.ua.

Из общего количества безработных примерно 65,4% составляют женщины. Еще 33,7% - молодые люди в возрасте до 35 лет.

Таким образом, уровень безработицы в области конце октября текущего года составляет 0,4% трудоспособного населения.

Количество вакансий, которые были заявлены работодателями в областную службу занятости, в конце октября 2018 года составило 2,4 тысяч единиц, что на 11% больше, чем в конце сентября 2018 года, и на 64% больше, чем в конце октября 2017 года.

При содействии государственной службы занятости в январе–октябре 2018 года было трудоустроено 15,5 тыс. человек, или 40,1% граждан, которые имели статус зарегистрированного безработного в этом периоде.



Теги: Донбасс, Донецкая область, вакансии, работа, безработица, увеличение, служба занятости
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх