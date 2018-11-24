В Мариуполе водители маршруток обижают пенсионеров. ВИДЕО

24.11.2018 11:18

В Мариуполе (Донецкая обл.) водители маршруток по-хамски ведут сюда в отношении пожилых пассажиров.

Валентина – пенсионерка. На проезд в общественном транспорте имеет льготы. Женщина уверена, именно поэтому один из водителей маршрутки оставил ее на остановке.

Добраться до конечной Валентине удалось другим транспортом. Там она встретила обидчика. Хотела пообщаться. В ответ получила неприличный жест. «Подошла к нему и решила сказать, что у него тоже родители есть, дедушки и бабушка. Все-таки некрасиво так делать. Он, не открывая дверь, показал мне палец и все», – рассказал Валентина Соколова.

Общаться водитель не стал и с корреспондентами. Закрыл двери и уехал.

Представитель перевозчика по телефону тоже не дал объяснений. Хотя не на камеру представитель компании-перевозчика пообещал официальное расследование с департаментом транспорта.

Юристы советуют такие случаи не оставлять без внимания и обращаться в правоохранительные органы. «Два свидетеля и заявление в правоохранительные органы. В идеале, конечно, составляется протокол, допрашиваются свидетели. Понятно, если не нашелся такой водитель или кто это был, то составляется просто протокол об этом нарушении», – отметил юрист Александр Магдалиц.

Чтобы не сталкиваться с агрессией, некоторые пенсионеры даже отказываются от льгот. «Я плачу все 6 гривен и ко мне никогда нет вопросов», – сказала одна из пенсионерок.

А перевозчики отмечают, что проблема решится, когда государство будет возмещать им бесплатный провоз пассажиров.

Источник: dnews.dn.ua