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В Мариуполе водители маршруток обижают пенсионеров. ВИДЕО
В Мариуполе (Донецкая обл.) водители маршруток по-хамски ведут сюда в отношении пожилых пассажиров.
Валентина – пенсионерка. На проезд в общественном транспорте имеет льготы. Женщина уверена, именно поэтому один из водителей маршрутки оставил ее на остановке.
Добраться до конечной Валентине удалось другим транспортом. Там она встретила обидчика. Хотела пообщаться. В ответ получила неприличный жест. «Подошла к нему и решила сказать, что у него тоже родители есть, дедушки и бабушка. Все-таки некрасиво так делать. Он, не открывая дверь, показал мне палец и все», – рассказал Валентина Соколова.
Общаться водитель не стал и с корреспондентами. Закрыл двери и уехал.
Представитель перевозчика по телефону тоже не дал объяснений. Хотя не на камеру представитель компании-перевозчика пообещал официальное расследование с департаментом транспорта.
Юристы советуют такие случаи не оставлять без внимания и обращаться в правоохранительные органы. «Два свидетеля и заявление в правоохранительные органы. В идеале, конечно, составляется протокол, допрашиваются свидетели. Понятно, если не нашелся такой водитель или кто это был, то составляется просто протокол об этом нарушении», – отметил юрист Александр Магдалиц.
Чтобы не сталкиваться с агрессией, некоторые пенсионеры даже отказываются от льгот. «Я плачу все 6 гривен и ко мне никогда нет вопросов», – сказала одна из пенсионерок.
А перевозчики отмечают, что проблема решится, когда государство будет возмещать им бесплатный провоз пассажиров.
Источник: dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, пенсионер, Мариуполь, водитель, маршрутки, льготы
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