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Архив - Донецкая область

В сети показали фото улыбчивого боевика ДНР, ликвидированного на Донбассе

24.11.2018 10:01
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В сети показали фото улыбчивого боевика ДНР, ликвидированного на Донбассе

На Донбассе 20 ноября ликвидировали боевика так называемой ДНР Александра Колесникова.

Об этом сообщается в одном из сепаратистских пабликов, передает apostrophe.ua.

Боевик родился 8 июня 1987 года в Горловке Донецкой области. Имел псевдоним "Александр Волах".

В августе 2016 года бвл занесен в базу "Миротворца".



Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, фото, ДНР, соцсети
 
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