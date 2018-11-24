В сети показали фото улыбчивого боевика ДНР, ликвидированного на Донбассе

24.11.2018 10:01

На Донбассе 20 ноября ликвидировали боевика так называемой ДНР Александра Колесникова.

Об этом сообщается в одном из сепаратистских пабликов, передает apostrophe.ua.

Боевик родился 8 июня 1987 года в Горловке Донецкой области. Имел псевдоним "Александр Волах".

В августе 2016 года бвл занесен в базу "Миротворца".