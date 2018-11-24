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ВСУ взяли под свой контроль населенный пункт на Светлодарской дуге
Отмечается, что в операции принимали участие силы специальных операций (ССО). Они, под прикрытием пехоты и во взаимодействии с саперами, взяли под полный контроль населенный пункт Рассадки на светлодарской дуге.
«Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы ССО подняли под самым носом оккупантов украинский флаг», – говорится в сообщении.
Общественники рассказали, что спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца. Зачистка Рассадок позволила бойцам Операции объединенных сил (ООС), не нарушая Минских договоренностей, сместить линию фронта на 1,2-1,5 км.
По словам спецназовцев, взятие поселка обезопасит местных жителей, ведь теперь боевые действия будут вестись еще дальше от мирного населения. Рассадки, в случае необходимости, можно будет использовать как плацдарм для отражения атак незаконных вооруженных формирований или для улучшения тактического положения
Объединенных сил в районе Светлодарской дуги.
«В период кровавых боев за Дебальцево рядом с Рассадками проходила так называемая "дорога жизни". Один из маршрутов, по которому защитникам Украины подвозили провизию, медикаменты и боеприпасы, проходил мимо села. Населенный пункт ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако, из-за сложности организации обеспечения, пехота в поселке не оставалась. Рассадки были под нашим огневым контролем, хотя и находились в "серой зоне".
В последнее время обнаглевшие боевики вели со стороны села обстрелы, а за день до зачистки использовали в районе Рассадок противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Чтобы исключить провокации и дать на них адекватный ответ, поселок зачистили именно бойцы ССО. Они, подготовленные и опытные, доказали, что элита украинского войска, при любых обстоятельствах, даст отпор как российским оккупантам, так и их наемникам», – говорится в сообщении.
Источник: dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, флаг, боевики, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, Светлодарская дуга, серая зона
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