Жилье для переселенцев: проведено масштабное исследование

24.11.2018 09:21

БФ «Право на защиту» представил Аналитический обзор региональных жилищных программ для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Напомним, что жилищный вопрос остается для переселенцев наиболее болезненным.

Целью исследования, которое команда фонда проводила в течение июня-августа 2018 года, было - осуществить мониторинг специальных региональных жилищных программ для ВПЛ, проанализировать имеющиеся региональные жилищные программы и проверить жилые объекты, приведенные в таких документах.

«Каждый день мы фиксируем факты нарушений прав переселенцев и стараемся реагировать на них. Одна из больших проблем, которую мы видим сейчас, через 5 лет конфликта, в том, что в Украине отсутствует оценка потребностей внутренне перемещенных лиц в жилье, - отметила адвокационный координатор БФ Дарья Толкач. - Мы не знаем, кому из людей, которые переместились, нужна такая поддержка. Поэтому цель нашего исследования - увидеть и показать, как в регионах решаются жилищные проблемы ВПЛ, чтобы перенести успешный опыт областей на центральный уровень».

Необходимость построения стабильной системы защиты ВПЛ и поиска устойчивых решений на государственном уровне отметила и советник по правовым вопросам Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) Лидия Кузьменко. Она выразила надежду, что правительство примет План мероприятий по реализации Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрение долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года (и оно его уже приняло), а его положения, в частности касающиеся компенсации за разрушенное в результате конфликта имущество, будут реализовываться более эффективно.

«Агентство ООН по делам беженцев поддерживает реализацию различных проектов и программ, в том числе и БФ «Право на защиту», в сфере адвокации прав ВПЛ и их защиты. Ведь переселенцы - это такие же граждане Украины, но им пришлось пережить травматический опыт внутреннего перемещения, поэтому они имеют определенные особые потребности, - подчеркнула Лидия Кузьменко. - Это связано с невозможностью ответить запросы, которые существуют в нашей бюрократической системе, например, предоставить справку с места регистрации проживания, или справку о составе семьи. Сейчас вопрос возвращения этих людей домой не рассматривается, ведь зона, из которой они уехали, не является безопасной. Поэтому исследования БФ «Право на защиту» является очень актуальным. Оно касается не только тех регионов, куда переместились ВПО, но и содержит успешный опыт других. Такие программы должны быть разработаны и доступны для всех категорий граждан».

За три месяца команда БФ «Право на защиту» исследовала ситуацию в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Харьковской областях и г. Киеве. Были исследованы официальные документы органов местной власти, информация с официальных сайтов; посещаемые жилые объекты, внесенные в различных программ и других официальных документов; проведены встречи с представителями местных государственных администраций и органов местного самоуправления. Кроме того, направлялись запросы о предоставлении публичной информации

Правовой аналитик БФ «Право на защиту» Элина Шишкина, подчеркнула: «Ситуация неоднородна, впрочем нам удалось выделить общие черты. Например, почти во всех областях факт внезапного перемещения большого количества людей рассматривают как негативный фактор для регионального развития и стабильности, хотя в этих людях - огромный потенциал. К тому же, переселенцы, если и получают жилье, то в основном временное или социальное. А с собственным, постоянным, жильем, имеют большие проблемы».

Различия, которые удалось заметить, характерные для нескольких групп областей. Так, в Донецкой и Луганской в приоритете восстановление поврежденного / разрушенного коммунального жилья для предоставления его ВПЛ, а также фондов временного и социального жилья, в частности с помощью международных донорских средств. В Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Киевской - предоставление ВПЛ временного и социального жилья. Львовская, Полтавская, Одесская и Харьковская области рассматривают переселенцев как трудовой и интеллектуальный ресурс. Здесь внедряют проекты по переобучению и переквалификации ВПЛ.

Источник: avdeevka.city