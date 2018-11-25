Боевики «ДНР» минируют автодороги в оккупированных населенных пунктах

25.11.2018 13:49

Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют автодороги во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«22 ноября БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 12 мин, заложенных в два ряда поперек автодороги Т0519 на западной окраине н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя)».