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Боевики «ДНР» получили «приказы командования» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, ссылаясь на «приказы командования».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «Член вооруженных формирований отказал патрулю СММ в проезде через блокпост возле н. п. Лозовое (неподконтрольный правительству, 52 км к северо-востоку от Донецка), ссылаясь на «приказы от командования» и «взрывные работы».
Два вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю СММ в проезде через блокпост в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка (15 км к юго-западу от центра города), ссылаясь на «приказы от командования».
Два вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю СММ в проезде через блокпост возле н. п. Новоласпа (неподконтрольный правительству, 33 км к югу от Донецка) после того, как наблюдатели отказались показать свой план патрулирования».
Теги: Россия, Донбасс, проезд, отказ, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики
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