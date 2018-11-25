Боевики «ДНР» получили «приказы командования» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ

25.11.2018 15:09

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, ссылаясь на «приказы командования».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «Член вооруженных формирований отказал патрулю СММ в проезде через блокпост возле н. п. Лозовое (неподконтрольный правительству, 52 км к северо-востоку от Донецка), ссылаясь на «приказы от командования» и «взрывные работы».

Два вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю СММ в проезде через блокпост в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка (15 км к юго-западу от центра города), ссылаясь на «приказы от командования».

Два вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю СММ в проезде через блокпост возле н. п. Новоласпа (неподконтрольный правительству, 33 км к югу от Донецка) после того, как наблюдатели отказались показать свой план патрулирования».