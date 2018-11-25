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Архив - Донецкая область

Дончанам выдали «гуманитарку» из «гумконвоя». Консервы с насекомыми

25.11.2018 07:57
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Дончанам выдали «гуманитарку» из «гумконвоя». Консервы с насекомыми

Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов, которым выдали «гуманитарную помощь» из «гумконвоя». Содержимое «гуманитарной помощи» оказалось с насекомыми.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Ранее неоднократно сообщалось, что «гуманитарная помощь» содержала то просроченные и заплесневевшие консервы, то испорченные бисквиты. В этот раз получившие «гуманитарку» дончане были шокированы тем, что получили деформированные – вздувшиеся, помятые — банки консервов, дурно пахнущие и покрыты насекомыми (жучками).

Цинизм происходящего подчеркивается плакатом на ящиках с «гуманитаркой» «Гуманитарная помощь от Российской Федерации детям Донбасса».

Вот как описывают дончане происходящее в соцсетях:

«Непонятно чем вообще. Вонь стоит невероятная! Половина этих жучков дохлые, облепили все банк! Фото прилагаю. Будьте бдительнее, чем я. Прошу прощения, что фото плохого качества»,

«Какое гетто, такая и гуманитарка».



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, насекомые, консервы, гуманитарная помощь, гумконвой
 
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