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Дончанам выдали «гуманитарку» из «гумконвоя». Консервы с насекомыми
Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов, которым выдали «гуманитарную помощь» из «гумконвоя». Содержимое «гуманитарной помощи» оказалось с насекомыми.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Ранее неоднократно сообщалось, что «гуманитарная помощь» содержала то просроченные и заплесневевшие консервы, то испорченные бисквиты. В этот раз получившие «гуманитарку» дончане были шокированы тем, что получили деформированные – вздувшиеся, помятые — банки консервов, дурно пахнущие и покрыты насекомыми (жучками).
Цинизм происходящего подчеркивается плакатом на ящиках с «гуманитаркой» «Гуманитарная помощь от Российской Федерации детям Донбасса».
Вот как описывают дончане происходящее в соцсетях:
«Непонятно чем вообще. Вонь стоит невероятная! Половина этих жучков дохлые, облепили все банк! Фото прилагаю. Будьте бдительнее, чем я. Прошу прощения, что фото плохого качества»,
«Какое гетто, такая и гуманитарка».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, насекомые, консервы, гуманитарная помощь, гумконвой
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