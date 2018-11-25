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Люди в "ДНР" плачут, что нет денег даже на еду: как "русское население защитили" закрытием завода - Казанский
25.11.2018 12:24
В захваченном Донецке остановился металлургический завод, а оккупанты РФ уже несколько месяцев отказываются платить зарплату сотрудникам.
Журналист Денис Казанский прокомментировал в Twitter нашумевший инцидент с закрытием завода в оккупированном Донецке, передает "Диалог.UA".
"Донецкий метзавод остановлен. Зарплаты людям не выплачивают. Уже даже российские СМИ признают бедственное положение и пишут об этом", - отметил он. Известно, что даже СМИ сепаратистов пишут о жалобах 800 человек персонала завода, которых лишили средств к существованию - у них "нет денег на еду". "На языке руководства РФ это называется "защитой русского населения". До начала этой "защиты" заводы в Донецке работали, а люди получали зарплаты", - добавил Казанский.
Теги: Россия, Донбасс, закрытие, зарплата, оккупация, ДНР, заводы
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