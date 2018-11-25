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На Донбассе после обстрела ВСУ понесли потери
На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ. За минувшие сутки российские наемники семь раз открыли огонь по украинским позициям, в том числе из запрещенного оружия.
В ходе боевых действий погиб один украинский военный, сообщили в пресс-центре ООС, передает segodnya.ua.
"Оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды – с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями", – говорится в сообщении.
Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Новолуганское, Красногоровка, и Лебединский. В частности, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганское.
Такое же оружие, только 82-го калибра, российские наемники применили неподалеку Крымского.
"В результате боевых действий, смертельное ранение получил один военнослужащий Объединенных сил. По данным разведки, за прошедшие сутки, двух российских оккупантов было уничтожено, еще три боевика вооруженных формирований Российской Федерации получили ранения", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, вооружение, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
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