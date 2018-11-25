Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пьянство, женщины и деньги от Царева: боевик ДНР на видео рассказал неизвестные детали захвата Донецка. ВИДЕО

25.11.2018 08:23
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пьянство, женщины и деньги от Царева: боевик ДНР на видео рассказал неизвестные детали захвата Донецка. ВИДЕО

Один из боевиков так называемой ДНР, который воюет минометчиком с 2014 года на Донбассе, рассказал в красках о том беспределе, который устроила верхушка боевиков во время захвата Донецка.

Соответствующее видео опубликовано на российском YouTube-канале "Партизан", передает apostrophe.ua.

"Они заняли все этажи. Все. У каждого была своя часть. Вот я занял и не пускаю туда никого, кроме своих. Я поразился. Вы что нас в карты проиграли? Мы целую ночь строим баррикаду. Они сидят бухают коньяк и *елки сидят у них на коленях. Царев (Олег, бывший народный депутат от "Партии регионов", - прим. ред.) привозил им деньги", - рассказал он.



Теги: Партия регионов, Донбасс, деньги, баррикады, захват, Олег Царев, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх