Под Коминтерново погиб наемник «Карел»

25.11.2018 15:29

В зоне ООС от ранения в голову погиб член незаконных вооруженных формирований Андрейчиков Сергей Викторович, известный по позывному «Карел».

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил украинский блогер Necro Mancer, передает donpress.com.

Блогер отметил, что «Карел» был родом из Сортавалы, где родился 14/05/89. Как отмечают сослуживцы Андрейчикова, он погиб в районе Коминтерново 17/11/18 в результате попадания в голову.

Как стало известно, погибший наемник похоронен в Безыменном 22/11/18.