Последние новости раздела
- Пожар в "ДНР": пострадали дети21:28
- В СМИ просочились данные о зарплатах "вагнеровцев" за "службу" на Донбассе20:25
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»17:51
- Стреляли! В Мариуполе произошел конфликт между профсоюзным лидером и охотниками17:22
- С начала суток зафиксировано 5 обстрелов, в том числе — из минометов16:12
- Под Коминтерново погиб наемник «Карел»15:29
- Боевики «ДНР» получили «приказы командования» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ15:09
- "Путин презирает этих донбасских", - Латынина раскрыла истинные чувства президента РФ14:08
- Боевики «ДНР» минируют автодороги в оккупированных населенных пунктах13:49
- Как получить новый паспорт жителям неподконтрольного Донбасса13:32
Пожар в "ДНР": пострадали дети
25.11.2018 21:28
В оккупированном Енакиево случился пожар в многоэтажном доме. Есть пострадавшие, среди которых дети.
Об этом сообщает так называемая пресс-служба "МЧС ДНР", передает tribun.com.ua.
Так, возгорание произошло в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Коммунистическая. Пострадали три человека, из них двое детей 2011 и 2013 г. р.
Отмечается, что огонь уничтожил оконный блок, мебель и вещи на площади 20 кв м. Причина пожара неизвестна.
Теги: Донбасс, Енакиево, дети, пожар, МЧС, ДНР, пострадавшие
Читайте также:
- Пожар в "ДНР": пострадали дети21:28
- В СМИ просочились данные о зарплатах "вагнеровцев" за "службу" на Донбассе20:25
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»17:51
- Стреляли! В Мариуполе произошел конфликт между профсоюзным лидером и охотниками17:22
- С начала суток зафиксировано 5 обстрелов, в том числе — из минометов16:12
- Под Коминтерново погиб наемник «Карел»15:29
- Боевики «ДНР» получили «приказы командования» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ15:09
- В ОБСЕ рассказали, как люди идут по обледенелому мосту через КПВВ «Станица Луганская»14:30
- "Путин презирает этих донбасских", - Латынина раскрыла истинные чувства президента РФ14:08
- Боевики «ДНР» минируют автодороги в оккупированных населенных пунктах13:49
- Не донес на родственника: в Крыму начались преследования по новой статье21:59
- Пожар в "ДНР": пострадали дети21:28
- Украину ждет теплая зима - прогноз20:56
- В СМИ просочились данные о зарплатах "вагнеровцев" за "службу" на Донбассе20:25
- Срочная эвакуация Путина из Кремля: Бабченко рассказал, что значат загадочные вертолеты и спецназ в Москве. ВИДЕО19:51
- В Киеве из-за падения подъемного крана погибли люди. ВИДЕО19:21
- Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом18:49
- МВД: Строить «Стену» на границе с РФ будут до 2021 года18:23
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»17:51
- Стреляли! В Мариуполе произошел конфликт между профсоюзным лидером и охотниками17:22
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- «Идите работать, бандеровцы!»: как в Польше обманывают заробитчан18:22
- Горчица помогает бороться с простудными заболеваниями17:35
- Спасибо за Вашу службу и добро пожаловать в тюрьму15:24
- Ученые рассказали, когда фаст-фуд может быть полезен22:12
- Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть18:49
- Врачи подсказали, какой алкогольный напиток может защитить от инсульта18:28
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone