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С начала суток зафиксировано 5 обстрелов, в том числе — из минометов
В течение прошедших суток было зафиксировано 7 нарушений режима тишины. Дважды противник применял запрещенное вооружение. Наши военнослужащие 6 раз открывали огонь в ответ.
Такую информацию обнародовал пресс-центр штаба ООС, передает donpress.com.
К огромному сожалению, во время боевых действий смертельное ранение получил один защитник Украины.
Луганское направление:
Здесь произошло 5 прицельных вражеских обстрелов.
По два раза, утром и вечером, под обстрелом находились подразделения Объединенных сил возле Крымского и Новолуганского. Там противник использовал пехотное вооружение и минометы. Сообщается, что под утро со стороны неподконтрольной Сентяновки было выпущено 11 мин калибра 82 мм в сторону защитников Крымского, а около 21:00 10 разрывов мин 120 калибра насчитали наши военнослужащие на позициях под Новолуганским.
Кроме того, днем, неприятель в течение почти часа вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов в районе Хутора Вольного.
Во всех случаях украинские военнослужащие подавляли активность подразделений НВФ, применяя разрешенное оружие.
Донецкое направление:
На этом участке зафиксировано 2 обстрела.
В частности, с 14:30 и в течение почти 50 минут со стороны неподконтрольной Саханки противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Лебединского.
Вечером из такого же типа гранатометов, а также стрелкового оружия были обстреляны наши опорные пункты вблизи Красногоровки.
Обстановка на сегодня, 25 ноября:
По состоянию на 11:00 насчитано уже 5 прицельных обстрелов.
Ночью состоялся непродолжительный обстрел наших позиций в окрестностях Попасной из стрелкового оружия.
После 09:00 неприятель выпустил 3 мины 120-го калибра, а также вел огонь из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов в сторону украинских военных в районе Троицкого.
Кроме того, примерно в это же время, разрывы 9 мин калибра 82 мм были зафиксированы возле поселка Малиновое.
Наши позиции в районе Майского были обстреляны из пулеметов крупного калибра.
На Донецком направлении со стороны неподконтрольной Ужовки по защитникам Водяного было выпущено 2 мины 82-го калибра.
Бойцы ВС Украины были вынуждены дважды открывать огонь в ответ.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление, ООС
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