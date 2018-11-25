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Стреляли! В Мариуполе произошел конфликт между профсоюзным лидером и охотниками
В Мариуполе произошел конфликт между группой охотников и руководителем одной из профсоюзной организации. Мужчина утверждает, что на него совершено нападение. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Об этом сообщила пресс-служба Центрального отдела полиции, пишет 0629.
"В полицию обратился представитель мариупольской профсоюзной организации, который сообщил, что неизвестные совершили выстрел в сторону его дома. На место немедленно были направлены следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что информация о нападении не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что, на окраине Кальмиусского района имел место конфликт между местным жителем и четырьмя охотниками. Все участники конфликта установлены и опрошены.
Во время общения с полицейскими представитель профсоюза сообщил, что мужчины совершили выстрел в сторону его дома и предоставил заявление с просьбой привлечь к ответственности за угрозу убийством.
Полицией установлено, что охотники совершали отстрел животных для предотвращения распространения бешенства. Мужчины предоставили разрешительные документы на охоту и охотничье оружие.
Факт зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях Кальмиусского отделения полиции Мариуполя.
Сейчас проводится проверка. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 129 Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, Мариуполь, стрельба, конфликт, охотник
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