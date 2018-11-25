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"Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
Полное отсутствие каких-либо манер, пренебрежительное отношение к санитарии и гигиене, вопиющая безграмотность, и все это в сочетании с колоссальным апломбом.
Вот - краткая характеристика "русских освободителей", заполонивших сейчас временно подконтрольный РФ Донецк. Житель Донецка и блогер Фашик Донецкий предлагает землякам вспомнить о первом тесном знакомстве с россиянами, произошедшем во время Евро-2012, передает "Диалог.UA".
Тогда болельщики из "соседнего" государства продемонстрировали полный комплект всего того, что не позволяет даже с натяжкой называть их цивилизованными людьми. В частности, в пьяном угаре они использовали в качестве туалетов подъезды домов, а то и справляли нужду просто на улице на глазах у множества других людей. "Я еще помню Евро в Донецке, большей б**лоты и дикарей я не видел, честно. Особенно прекрасно себя двуногие проявили во время дождя в Донецке, когда весь город залило: там, где б***оту пустили жители домов в подъезды, чтоб не намокли, был ад - все обхаркано-обплевано, гора надписей типу "здесь был Вася". Тогда все жители улицы Стадионной просто о**ели",- вспоминает блогер. А, появившись в Донецке в 2014 году, россияне (наемники, - ред) решили изображать из себя местных (видимо, получили такое указание). Но "освободителя" можно запросто распознать по стойкому запаху перегара в сочетании с не менее стойким амбре давно не мывшегося человека. А некоторых – бурятов, например, - по практически полному незнанию русского языка. Да, люди, принесшие в Донецк "русский мир", не знают русского языка! Также блогер отмечает, что хваленая "русская доблесть" - не более чем миф. "Никакой русской доблести у ка***ских военных нет, и никогда не было. Вся эта больная картинка в голове у ру**и о Васе с перегаром, который лупит бутылкой американцев пачками, не более, чем бред. Русские военные сидят на бутылке давно и плотно, кавказцы подтвердят", - продолжает дончанин. Российские военные если что и умеют делать доблестно, так это в огромных количествах употреблять спиртное и заниматься мародерством. После последнего действительно остается выжженная земля. Что же касается боевой подготовки, то достаточно привести пример одного "легендарного" спецподразделения "Вымпел", личный состав которого заметно поредел после боев с ВСУ и украинскими добробатами в Донецком аэропорту. "Отдельная хохма как ка**пы разговоривают по телефону. У каждого ка**па, который базикает по телефону, выражение такое, как будто он одним движением немытой ноги может превратить Вашингтон в пустыню. Выглядит ну очень ущербно", - рассказывает житель Донецка. По его словам, отличаются россияне от местных еще и тем, что панически боятся лифтов. Для "освободителя" застрять в лифте – повод для жуткой истерики. Впрочем, это обоснованно. В Донецке россияне не чувствуют себя в безопасности. Понимают, что в любой момент могут составить кампанию Кобзону и Гиви с Моторолой. "Вообще с ка***ами и лифтами много историй: то ли лифты их не любят, то ли бакланы не могут привыкнуть к лифтам. Но! Когда р**ке застряло в лифте, вой такой был, как будто Путина Ярош и*****ловал в прямом эфире у киселева. Хотя… Есть у меня объяснение, почему они верещат: р**ня понимает, что как только свет выключился и ты в закрытом прямоугольном помещении, то ты уже на пути к кабзону. Потому и орут. Мораль. Все вышесказанное я видел лично. Многое не дописал, ибо текст получился б как расстояние от Воркуты до Юпитера на велосипеде", - резюмирует свой рассказ известный блогер.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, ВСУ, Донецкий аэропорт, наемники, пьянство
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