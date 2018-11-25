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В Донецкой области почти в три раза выросло количество взрывов
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявили об увеличении взрывов на Донетчине, сообщает avdeevka.city.
В Донецкой области в период с вечера 22-го по вечер 23-го ноября Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав больше взрывов (примерно 175), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 60 взрывов).
Более двух третей нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к востоко-юго-востоку, юго-востоку, юго-юго-востоку и юго-западу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).
Три взрыва неопределенного происхождения прогремели вечером 22 ноября в районе Донецкой фильтровальной станции, от которой зависит водоснабжение сотен тысяч человек по обе стороны линии разграничения.
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, Светлодарск, ОБСЕ, взрывы, обстрелы
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