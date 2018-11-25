В СМИ просочились данные о зарплатах "вагнеровцев" за "службу" на Донбассе

25.11.2018 20:25

Журналистам удалось раздобыть контракт наёмников так называемой "ЧВК Вагнера" для отправки на "командировку" в оккупированный Донбасс.

Об этом сообщает Русская служба ВВС, передает tribun.com.ua.

Как утверждают журналисты, в их распоряжении оказался типовой договор, который в 2014-2015 годах подписывали при трудоустройстве наёмники ЧВК перед отправкой на восток Украины. По их словам, документ напоминал скорее соглашение внештатного фрилансера с редакцией, чем контракт добровольца с военной компанией - в нём наёмники называются "внештатными сотрудниками" ,"которые принимают на себя обязательство собирать для организации информацию, не составляющую государственную или иную, охраняемую законодательством страны пребывания, тайну (далее "Информация") в зонах повышенного риска на территории Российской Федерации и за её пределами".

Данный контракт подписывался на год - он предусматривал ежемесячную зарплату в 80 тысяч рублей, компенсацию в 300 тысяч "в случае получения внештатным сотрудником увечья или иного повреждения здоровья при исполнении им своих обязанностей", а также единовременную выплату 2 млн рублей одному из родственников в случае гибели бойца "при исполнении им своих обязанностей по настоящему договору".

Договор заключался с некой фирмой ООО "СМК". Как выяснили корреспонденты ВВС, данная фирма была зарегистрирована на подставное лицо - Дениса Прибылова, выходца из Луганской области, который таким образом зарабатывал ещё до войны.

Как утверждает сам Прибылов, в 2012 году он прекратил подобную деятельность, однако на его имя продолжали оформлять фирмы-однодневки.

Сама же ООО "СМК" проработала чуть более двух лет и в сентябре 2016 года была исключена из реестра действующих юридических лиц.