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В СМИ просочились данные о зарплатах "вагнеровцев" за "службу" на Донбассе
Журналистам удалось раздобыть контракт наёмников так называемой "ЧВК Вагнера" для отправки на "командировку" в оккупированный Донбасс.
Об этом сообщает Русская служба ВВС, передает tribun.com.ua.
Как утверждают журналисты, в их распоряжении оказался типовой договор, который в 2014-2015 годах подписывали при трудоустройстве наёмники ЧВК перед отправкой на восток Украины. По их словам, документ напоминал скорее соглашение внештатного фрилансера с редакцией, чем контракт добровольца с военной компанией - в нём наёмники называются "внештатными сотрудниками" ,"которые принимают на себя обязательство собирать для организации информацию, не составляющую государственную или иную, охраняемую законодательством страны пребывания, тайну (далее "Информация") в зонах повышенного риска на территории Российской Федерации и за её пределами".
Данный контракт подписывался на год - он предусматривал ежемесячную зарплату в 80 тысяч рублей, компенсацию в 300 тысяч "в случае получения внештатным сотрудником увечья или иного повреждения здоровья при исполнении им своих обязанностей", а также единовременную выплату 2 млн рублей одному из родственников в случае гибели бойца "при исполнении им своих обязанностей по настоящему договору".
Договор заключался с некой фирмой ООО "СМК". Как выяснили корреспонденты ВВС, данная фирма была зарегистрирована на подставное лицо - Дениса Прибылова, выходца из Луганской области, который таким образом зарабатывал ещё до войны.
Как утверждает сам Прибылов, в 2012 году он прекратил подобную деятельность, однако на его имя продолжали оформлять фирмы-однодневки.
Сама же ООО "СМК" проработала чуть более двух лет и в сентябре 2016 года была исключена из реестра действующих юридических лиц.
Теги: Россия, Донбасс, СМИ, зарплата, контракт, наемники, ЧВК "Вагнера"
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