- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть09:45
- Боевики «ДНР» на блокпостах умышленно создают очереди09:25
- Вызывали огонь на себя: боец ВСУ рассказал об опасном инциденте на передовой09:04
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 ноября08:46
- Пьянство, женщины и деньги от Царева: боевик ДНР на видео рассказал неизвестные детали захвата Донецка. ВИДЕО08:23
- Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО08:10
- Дончанам выдали «гуманитарку» из «гумконвоя». Консервы с насекомыми07:57
- На Донбассе после обстрела ВСУ понесли потери07:45
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ07:37
- В Мариуполе началась регистрация предпринимателей для участия в новогодней ярмарке22:31
Вызывали огонь на себя: боец ВСУ рассказал об опасном инциденте на передовой
Герой Украины Владимир Сосин рассказал о том, как он и его побратимы попали в засаду на передовой на Донбассе в 2014 году.
Об этом пишет фонд Вернись живым в Facebook, передает apostrophe.ua.
"Под селом Горное у Шахтерска мы попали в засаду. Пришлось даже вызывать огонь артиллерии на себя. Я ехал в крайней машине. Неожиданно гидравлика в БТРе начала отказывать. Покойный командир роты Коля Силин сказал: "Езжай за мной, я буду первым". С нами была санитарная таблетка, два шишарика: один из боекомпоектом, второй с "зушкой". И три наши машины отстали от колонны. Все прошли, а они остались. Мы приостановились. И тут на переезд выскочили боевики и нас атаковали. Но мы отбились. Раненых своих забрали и ушли. Дождались подкрепления. Тогда и я впервые получил ранение. Все могло закончиться гораздо печальнее", - вспоминает он.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Шахтерск, ранение, боевики, засада, ВСУ
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть09:45
- Боевики «ДНР» на блокпостах умышленно создают очереди09:25
- Вызывали огонь на себя: боец ВСУ рассказал об опасном инциденте на передовой09:04
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 ноября08:46
- Пьянство, женщины и деньги от Царева: боевик ДНР на видео рассказал неизвестные детали захвата Донецка. ВИДЕО08:23
- Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО08:10
- Дончанам выдали «гуманитарку» из «гумконвоя». Консервы с насекомыми07:57
- На Донбассе после обстрела ВСУ понесли потери07:45
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ07:37
- В Мариуполе началась регистрация предпринимателей для участия в новогодней ярмарке22:31
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть09:45
- Боевики «ДНР» на блокпостах умышленно создают очереди09:25
- Вызывали огонь на себя: боец ВСУ рассказал об опасном инциденте на передовой09:04
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 ноября08:46
- Пьянство, женщины и деньги от Царева: боевик ДНР на видео рассказал неизвестные детали захвата Донецка. ВИДЕО08:23
- Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО08:10
- Дончанам выдали «гуманитарку» из «гумконвоя». Консервы с насекомыми07:57
- На Донбассе после обстрела ВСУ понесли потери07:45
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ07:37
- В Мариуполе началась регистрация предпринимателей для участия в новогодней ярмарке22:31
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- «Идите работать, бандеровцы!»: как в Польше обманывают заробитчан18:22
- Горчица помогает бороться с простудными заболеваниями17:35
- Спасибо за Вашу службу и добро пожаловать в тюрьму15:24
- Ученые рассказали, когда фаст-фуд может быть полезен22:12
- Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть18:49
- Врачи подсказали, какой алкогольный напиток может защитить от инсульта18:28
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone
- Где поминают путинских боевиков Донбасса: в РФ показали неожиданное место. ВИДЕО
- "Нет денег даже на еду - спасибо, Россия", - оккупанты разделались с крупнейшим заводом Донецка ЮМЗ
- Кремль скрывает позорную страницу жизни нового главаря "ДНР" Пушилина. ВИДЕО