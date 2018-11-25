Вызывали огонь на себя: боец ВСУ рассказал об опасном инциденте на передовой

25.11.2018 09:04

Герой Украины Владимир Сосин рассказал о том, как он и его побратимы попали в засаду на передовой на Донбассе в 2014 году.

Об этом пишет фонд Вернись живым в Facebook, передает apostrophe.ua.

"Под селом Горное у Шахтерска мы попали в засаду. Пришлось даже вызывать огонь артиллерии на себя. Я ехал в крайней машине. Неожиданно гидравлика в БТРе начала отказывать. Покойный командир роты Коля Силин сказал: "Езжай за мной, я буду первым". С нами была санитарная таблетка, два шишарика: один из боекомпоектом, второй с "зушкой". И три наши машины отстали от колонны. Все прошли, а они остались. Мы приостановились. И тут на переезд выскочили боевики и нас атаковали. Но мы отбились. Раненых своих забрали и ушли. Дождались подкрепления. Тогда и я впервые получил ранение. Все могло закончиться гораздо печальнее", - вспоминает он.