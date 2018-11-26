Армия РФ понесла колоссальные потери в смертоносных боях на Донбассе: счет убитых и раненых идет на десятки

26.11.2018 10:03

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" несут существенные летальные и санитарные потери в своих же провокациях на востоке Украины.

За минувшие сутки, 25 ноября, российские оккупанты накалили ситуацию в районе проведения операции на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Сообщается, что боевики "Л/ДНР" 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Более того, девять раз противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Зафиксировано, как оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Известно, что в ходе боевых действий два военнослужащих Объединенных сил были ранены.

Согласно данным разведки, четыре сепаратиста были уничтожены, еще шесть захватчиков получили ранения. Напомним, вчера на Донбассе был убит защитник Украины и двое российских наемников были ликвидированы. Ранее ВСУ вернули под свой контроль поселок на Светлодарской дуге.



Источник: www.dialog.ua