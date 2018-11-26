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Боевики РФ разгромлены на Донбассе, у "ДНР/ЛНР" минус 10 террористов

26.11.2018 17:42
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Боевики РФ разгромлены на Донбассе, у "ДНР/ЛНР" минус 10 террористов

За прошедшие сутки боевики РФ на Донбассе увеличили не только количество вооруженных провокаций в отношении ВСУ, но и свои потери.

Как стало известно из сообщения разведки, террористы имеют 4 "200-х" и 6 "300-х", передает "Диалог.UA". Всего за 25 ноября оккупанты 16 раз нарушили перемирие, и по-прежнему применяли запрещенный калибр. Силы ООС летальных потерь не понесли, но имеют 2 раненых бойцов ВСУ, которые получили ранения на луганском направлении. Всего на луганском направлении произошло 8 прицельных обстрелов позиций сил ООС со стороны наемников РФ.

Под атаки террористов попали расположения ВСУ поблизости Травневого, Троицкого, Луганского, Малинового, Новолуганского. На донецком направлении под обстрелы террористов попали бойцы ВСУ вблизи Красногоровки, Чермалыка, Водяного, Песок, Лебединского, Павлополя.

С начала текущих суток 26 ноября на Донбассе зафиксированы несколько обстрелов со стороны наемников армии РФ. Террористы обстреляли наши позиции вблизи Южного, Малинового. Двое бойцов ВСУ с ранениями госпитализированы в медицинские учреждения. В Штабе ООС подчеркивают, что обстановка в районе проведения операции Объединенных сил полностью подконтрольна украинским военным. Напомним, на Донетчине уничтожен воевавший в рядах "ДНР" наемник из России. Также сообщалось, жителей Донецка переполошили звуки возобновившихся боев.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ОРДЛО, ООС
 
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