Никто не захочет рисковать: оккупированному Донбассу дали печальный прогноз, ОРДЛО обречены - подробности

26.11.2018 16:49

После освобождения ОРДЛО временно подконтрольный России Донбасс уже вряд ли будет иметь тот экономический уровень развития, который имел до 2014 года.

Такое неутешительное мнение в интервью "Апострофу" озвучил журналист Денис Казанский, передает "Диалог.UA". По мнению Казанского, мы уже не увидим тот Донбасс, который был ранее. Более того, кардинально исправить существующий ныне кризис в ОРДЛО вряд ли удастся.

"Думаю, от этого кризиса Донбасс в его нынешнем виде уже не оправится. Его уничтожили все эти провокаторы, которые призывали провести референдум, отделиться от Украины, эти все сепаратисты уничтожили Донбасс — они его главные враги. После этого все началось", - отметил журналист. По его словам, после освобождения оккупированных ныне частей Донецкой и Луганской областей перед Украиной встанет крупная проблема восстановления разрушенных Россией украинских территорий.

Ведь вряд ли крупные инвесторы рискнут вложить свои средства в разруху, тем более что многие специалисты давно выехали из ОРДЛО и вряд ли захотят вернуться в депрессивные и уничтоженные войной регионы. "Как развивать малый бизнес, когда те, кто был готов рискнуть, выехали и уже начали бизнес в другом месте? Как вообще привлечь туда инвесторов после всего, что случилось?

Кто захочет рисковать деньгами в таком регионе, если можно вложить те же деньги в условном Ужгороде?" – отмечает журналист. Напомним, сепаратисты с Донбасса ждут возвращения на восток Украины Януковича, который, по их мнению, должен возглавить "ДНР/ЛНР". Также известная блогер констатировала, что на Донбассе уже произошли необратимые изменения.



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