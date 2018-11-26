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Пожар в бизнес-центре в Мариуполе: эвакуировано около 100 человек
26.11.2018 18:30
В Мариуполе горит один из бизнес-центров по улице Архитектора Нильсена. Об этом MRPL.CITY сообщили очевидцы.
По их словам, возгорание произошло в подвале, где находится архив. В здании наблюдается сильное задымление. Спасатели эвакуировали всех работников – порядка 100 человек. Территорию бизнес-центра огородила полиция. На месте также присутствуют медики.
Напомним, сегодня в мариупольское подразделение ГСЧС невозможно было дозвониться по номеру 101 с мобильных телефонов, также были сбои в связи со «скорой».
Источник: https://mrpl.city
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, пожар, эвакуация
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