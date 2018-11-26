Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пожар в бизнес-центре в Мариуполе: эвакуировано около 100 человек

26.11.2018 18:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пожар в бизнес-центре в Мариуполе: эвакуировано около 100 человек

В Мариуполе горит один из бизнес-центров по улице Архитектора Нильсена. Об этом MRPL.CITY сообщили очевидцы.

По их словам, возгорание произошло в подвале, где находится архив. В здании наблюдается сильное задымление. Спасатели эвакуировали всех работников – порядка 100 человек. Территорию бизнес-центра огородила полиция. На месте также присутствуют медики.  

Напомним, сегодня в мариупольское подразделение ГСЧС невозможно было дозвониться по номеру 101 с мобильных телефонов, также были сбои в связи со «скорой».

 

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, пожар, эвакуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх