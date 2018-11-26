Украина понесла на Донбассе невосполнимую потерю

26.11.2018 07:11

В результате обстрелов оккупантов украинский воин получил смертельное ранение на Донбассе.

Как отметили на странице операции Объединенных сил в Facebook, 24 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой.

Так, оккупанты семь раз открывали огонь по позициям защитников Украины. К тому же, дважды они применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Так, враждебные обстрелы велись в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Новолуганское, Красногоровка и Лебединское.

«Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. Такое же оружие, только 82-го калибра, захватчики применили неподалеку Крымского», — говорится в сводке.

Как отмечается, именно у Крымского оккупанты проявили наибольшую огневую активность.

В результате боевых действий, смертельное ранение получил один военнослужащий Объединенных сил.

Уже 25 ноября боевики продолжили обстрелы из стрелкового оружия в районе Попасной. Потерь не допущено.

По данным разведки, за прошедшие сутки, двое российских оккупантов были уничтожены, еще три боевика вооруженных формирований Российской Федерации получили ранения.

Источник: https://from-ua.com