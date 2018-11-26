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В ОРДЛО подразделения НВФ приведены в боевую готовность
26.11.2018 17:30
В ОРДЛО подразделения НВФ приведены в повышенную боевую готовность. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.
Так, в украинской разведке отметили:
«На сегодняшний день все подразделения 1-го и 2-го армейского корпусов переведены на повышенный уровень боевой готовности».
По словам Скибицкого, Вооруженные силы России стянули в Ростовскую область 250 танков Т-62 из восточных регионов РФ.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, боевая готовность, ОРДЛО, НВФ
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