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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО подразделения НВФ приведены в боевую готовность

26.11.2018 17:30
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В ОРДЛО подразделения НВФ приведены в боевую готовность

В ОРДЛО подразделения НВФ приведены в повышенную боевую готовность. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

Так, в украинской разведке отметили:

«На сегодняшний день все подразделения 1-го и 2-го армейского корпусов переведены на повышенный уровень боевой готовности».

По словам Скибицкого, Вооруженные силы России стянули в Ростовскую область 250 танков Т-62 из восточных регионов РФ.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, боевая готовность, ОРДЛО, НВФ
 
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