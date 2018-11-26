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Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность
26.11.2018 09:18
Вооруженные Силы Украины приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Соответствующее распоряжение отдал начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения.
Все соединения и части ВСУ приведены в боевую готовность «полная.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, война, ВСУ
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