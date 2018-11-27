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Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение
Во временно оккупированном Донецке боевиков «ДНР» срочным порядком переводят на казарменное положение.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Из-за событий, связанных с захватом РФ кораблей ВМС ВСУ, боевиков «ДНР» во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах срочно переводят на казарменное положение. В то же время, большинству жителей временно оккупированных территорий безразличны к громким заявления РФ с экранов телевизоров.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Членцев вызвали в располаги, с самого утра снуют. бабки на остановках переживают про пенсии. сепня торочит о «наглости»»,
«По разговорах в маршрутке Донецка если судить, то в… е п…й Единственное шо в… у радует — это то, что в к… не немного покакают кирпичами, ибо русня войны не видела. А так всем п…й, даже оркам».
Теги: Донецк, Донбасс, ВМС, ДНР, боевики, ВСУ, соцсети
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