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Архив - Донецкая область

Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение

27.11.2018 10:29
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Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение

Во временно оккупированном Донецке боевиков «ДНР» срочным порядком переводят на казарменное положение.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Из-за событий, связанных с захватом РФ кораблей ВМС ВСУ, боевиков «ДНР» во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах срочно переводят на казарменное положение. В то же время, большинству жителей временно оккупированных территорий безразличны к громким заявления РФ с экранов телевизоров.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Членцев вызвали в располаги, с самого утра снуют. бабки на остановках переживают про пенсии. сепня торочит о «наглости»»,
«По разговорах в маршрутке Донецка если судить, то в… е п…й Единственное шо в… у радует — это то, что в к… не немного покакают кирпичами, ибо русня войны не видела. А так всем п…й, даже оркам».



Теги: Донецк, Донбасс, ВМС, ДНР, боевики, ВСУ, соцсети
 
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