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Из-за невыносимых условий на блокпостах боевиков «ДНР» у людей отказывают почки
Люди, вынужденные пересекать блокпосты «ДНР» и выстаивать невероятные очереди, теряют здоровье и начинаются нарушения в работе внутренних органов.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированных территорий, вынужденные пересекать блокпосты боевиков»ДНР» и российских оккупантов, из-за многочасового стояния в очередях и отсутствия минимальных санитарно-гигиенических условий теряют здоровье. В день поездки люди стараются не есть и не пить, т.к. на блокпостах нет туалетов. В результате у людей отказывают почки.
Вот что рассказывают жители временно оккупированных территорий в соцсетях:
«Знакомая пенсионерка попала в больницу… что то с почками… Говорит, из-за пенсионных поездок это нее — за день до поездки пить жидкость переставала… чтоб в туалет не хотеть в дороге..»,
«Моя соседка на оборот живет в Украине, а сюда приезжает дом проверить, так вот она одевает себе памперс для поездки((».
Теги: Донбасс, здоровье, почки, туалет, блокпост, ДНР, боевики, соцсети
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