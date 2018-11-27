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На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и от ВСУ и понесли серьезные потери
На Донбассе за минувшие сутки пророссийские боевики 18 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает segodnya.ua.
"Оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе – 7 раз с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями", – говорится в сообщении.
Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Свободный, Луганское, Южное, Верхнеторецкое, Опитне, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино. В частности, позиции в районе населенного пункта
Малиновое российские наемники обстреляли из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у хутора Свободного, Луганского, Опитного, Гнутово и Водяного велся огонь из минометов калибра 82 мм.
"В ходе боевых действий, легкие ранения получили два военнослужащих Объединенных сил. По данным разведки, трех боевиков российско-оккупационных войск прошедшие сутки уничтожено и еще трех – ранено", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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