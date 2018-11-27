НВФ сообщили о ликвидации беспилотника ВСУ под Горловкой

27.11.2018 18:21

Подразделения НВФ в районе поселка Доломитное, расположенного под неподконтрольной Украине Горловкой якобы ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат с зажигательными боеприпасами на борту.

Об этом сегодня сообщил так называемый «начальник пресс-службы Управления Народной милиции» Даниил Безсонов, передает donpress.com.

Представитель «силовых структур республики» сообщил»:

«Очередной такой аппарат был уничтожен нами вчера в районе населенного пункта Доломитное на горловском направлении. При этом, БЛА нес на себе зажигательные боеприпасы, которые при его ликвидации спровоцировали вспышку».