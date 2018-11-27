Последние новости раздела
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина18:52
- НВФ сообщили о ликвидации беспилотника ВСУ под Горловкой18:21
- На оккупированные территории Донетчины из РФ въезжают тягачи и черные фургоны17:32
- У Путина сообщили, как военное положение скажется на ситуации на оккупированных территориях17:11
- Из-за невыносимых условий на блокпостах боевиков «ДНР» у людей отказывают почки15:48
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк14:52
- Боевики «ДНР» провели массовые задержания. Задержаны почти 300 человек13:51
- Жители оккупированных территорий Донетчины уличили российские «СМИ» в фейковой новости12:09
- РФ атакует не только в Азовье: двое бойцов ВСУ стали жертвами обстрелов на Донбассе, у врага минус 6 боевиков10:52
- Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение10:29
НВФ сообщили о ликвидации беспилотника ВСУ под Горловкой
27.11.2018 18:21
Подразделения НВФ в районе поселка Доломитное, расположенного под неподконтрольной Украине Горловкой якобы ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат с зажигательными боеприпасами на борту.
Об этом сегодня сообщил так называемый «начальник пресс-службы Управления Народной милиции» Даниил Безсонов, передает donpress.com.
Представитель «силовых структур республики» сообщил»:
«Очередной такой аппарат был уничтожен нами вчера в районе населенного пункта Доломитное на горловском направлении. При этом, БЛА нес на себе зажигательные боеприпасы, которые при его ликвидации спровоцировали вспышку».
Теги: Донбасс, Горловка, милиция, ликвидация, боеприпасы, беспилотник, НВФ
Читайте также:
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина18:52
- НВФ сообщили о ликвидации беспилотника ВСУ под Горловкой18:21
- На оккупированные территории Донетчины из РФ въезжают тягачи и черные фургоны17:32
- У Путина сообщили, как военное положение скажется на ситуации на оккупированных территориях17:11
- Из-за невыносимых условий на блокпостах боевиков «ДНР» у людей отказывают почки15:48
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк14:52
- Боевики «ДНР» провели массовые задержания. Задержаны почти 300 человек13:51
- Пропагандисты «ЛНР» запугивают людей «наступлением ВСУ». Началась паника12:48
- Жители оккупированных территорий Донетчины уличили российские «СМИ» в фейковой новости12:09
- В Кадиевке пятеро боевиков «ЛНР» избили и ограбили двоих мирных граждан11:09
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина18:52
- НВФ сообщили о ликвидации беспилотника ВСУ под Горловкой18:21
- Германия предлагает Украине доказать правоту своей версии событий в керченском проливе, а РФ — обеспечить проход кораблей17:48
- На оккупированные территории Донетчины из РФ въезжают тягачи и черные фургоны17:32
- У Путина сообщили, как военное положение скажется на ситуации на оккупированных территориях17:11
- Почти полсотни россиян не пустили в Украину: первые подробности16:50
- Появился снимок огромной пробоины в катере «Бердянск»16:29
- Надежду Савченко оперируют в одной из больниц Киева16:08
- Из-за невыносимых условий на блокпостах боевиков «ДНР» у людей отказывают почки15:48
- Азаров из Москвы разозлил соцсети враньем об Украине: предателя проклинают за слова про конфликт в Азове15:28
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- Супрун рассказала, в каком случае стоит отказаться от антибиотиков19:05
- Медики назвали семь полезных качеств вина13:30
- Как правильно постирать пуховик12:45
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- В каком месяце рождаются самые слабые и самые здоровые дети08:17
- Медики рассказали, как часто можно пить алкоголь07:45
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- Предатели "сдавали" своих коллег: подполковник рассказал о тайной операции в Донецке в начале войны
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Где поминают путинских боевиков Донбасса: в РФ показали неожиданное место. ВИДЕО
- Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»