С 1 декабря КПВВ Донбасса перейдут на новый график работы

27.11.2018 22:31

С 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях перейдут на новый график работы – с 08:00 до 17:00 (время киевское).

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передают novosti.dn.ua.

Речь идет о КПВВ на автомобильных дорогах:

• дорожный коридор «Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск» – КПВВ «Золотое»;

• дорожный коридор «Горловка – Бахмут» – КПВВ «Майорское»;

• дорожный коридор «Донецк – Курахово» – КПВВ «Марьинка»;

• дорожный коридор «Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)» – КПВВ «Новотроицкое»;

• дорожный коридор «Новоазовск – Покровск – Талаковка -Мариуполь» – КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик)

• дорожный коридор «Станица Луганская – Счастье – Новоайдар» – КПВВ «Станица Луганская».