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У Путина сообщили, как военное положение скажется на ситуации на оккупированных территориях
Линия соприкосновения на Донбассе может "взорваться" из-за введения военного положения в Украине.
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский призывает боевиков оккупированной части Донбасса активно готовить оружие к боевым действиям против украинской армии на фоне кризиса в Азовском море.
По его словам, введение военного положения на некоторых территориях Украины может быть неоднозначно понято на временно оккупированных территориях, из-за чего конфликт может вспыхнуть с новой силой.
Песков отметил, что весь этот процесс с военным положением является сугубо делом украинского народа, но процесс может перекинуться на некоторые пограничные к РФ территории.
По его словам, введение украинской властью военного положения может спровоцировать обострение отношений в ряде юго-восточных областей Украины.
При этом Песков отказался отвечать на вопрос о том, что будет предпринимать руководство России, если конфликт разгорится.
Он ответил, что на подобные темы лучше может высказаться военное руководство страны.
Теги: Россия, Донбасс, Азовское море, конфликт, ДНР, боевики, Александр Ходаковский, Песков
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