У Путина сообщили, как военное положение скажется на ситуации на оккупированных территориях

27.11.2018 17:11

Линия соприкосновения на Донбассе может "взорваться" из-за введения военного положения в Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский призывает боевиков оккупированной части Донбасса активно готовить оружие к боевым действиям против украинской армии на фоне кризиса в Азовском море.

По его словам, введение военного положения на некоторых территориях Украины может быть неоднозначно понято на временно оккупированных территориях, из-за чего конфликт может вспыхнуть с новой силой.

Песков отметил, что весь этот процесс с военным положением является сугубо делом украинского народа, но процесс может перекинуться на некоторые пограничные к РФ территории.

По его словам, введение украинской властью военного положения может спровоцировать обострение отношений в ряде юго-восточных областей Украины.

При этом Песков отказался отвечать на вопрос о том, что будет предпринимать руководство России, если конфликт разгорится.

Он ответил, что на подобные темы лучше может высказаться военное руководство страны.