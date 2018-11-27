Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» находят поводы не пропустить наблюдателей СММ ОБСЕ

27.11.2018 20:58

Вооруженные боевики «ЛНДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находят различные поводы, чтобы не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ в населенные пункты.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 25 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «24 ноября на блокпосте вблизи н. п. Новоласпа трое вооруженных членов вооруженных формирований вновь отказали патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на «вопросы безопасности» в этом районе.

25 ноября в пункте пропуска на границе в Вознесеновке член вооруженных формирований вновь сказал патрулю Миссии покинуть этот район. Он сообщил, что с любыми вопросами относительно свободы передвижения СММ следует обращаться к вооруженным формированиям в Луганске.

25 ноября на железнодорожной станции в Вознесеновке двое членов вооруженных формирований вновь сказали патрулю Миссии покинуть этот район.

25 ноября на блокпосте примерно в 800 м к северу от н. п. Заиченко двое вооруженных членов вооруженных формирований вновь не разрешили патрулю Миссии проехать в западном направлении к н. п. Пикузы и в южном направлении к н. п. Саханка, ссылаясь на «безопасность СММ».

25 ноября на блокпосте на северном въезде в н. п. Новоазовск два вооруженных члена вооруженных формирований вновь не разрешили патрулю Миссии проехать в южном направлении, ссылаясь на то, что «в Новоазовске продолжаются операции».