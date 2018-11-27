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Жители оккупированных территорий Донетчины уличили российские «СМИ» в фейковой новости
В ночное время российские «СМИ» запустили с пропагандистской целью фейковую «новость» о том, что ведется «массированный обстрел жилых районов ДНР». Жители временно оккупированных территорий с негодованием уличили пропагандистов в фейке.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Чтобы отвлечь внимание от событий в Керченском проливе, российская пропаганда не придумала ничего лучше, чем рассказать об «ужасах на Донбасса». Запущенная накануне ночью российскими «СМИ» фейковая новость о, якобы, «массированном обстреле жилых районов ДНР» вызвала у жителей временно оккупированных территорий Донецкой области бурю негодования.
РИА «Новости» выпустило «срочную новость»: «Силовики начали массированный обстрел жилых районов ДНР».
В ответ на это жители Донецка, Ясиноватой, Горловки и других населенных пунктов возмущенно начали писать в соцсетях сообщения о том, что ОБСТРЕЛОВ НЕТ! Вот только фрагмент обширной переписки:
«Донецк. Жилсектор никто не обстреливал со стороны ВСУ. …хватит врать»,
«На всякий случай уточняю — тишина полная. От Горловки до Ясиноватой»,
«А русские сми строчат, что обстрелы. Типа фашисты мстят за катера?»,
«От Авдеевки до Красногоровки тоже тихо»,
«В очікуванні засідання РНБО))»,
«Скоро появится ДРГ на мусоровозе, всем приготовится и желательно избегать мест крупного скопления людей»,
«Пусть кто-то выйдет и проведёт прямую трансляцию с улиц — с подчеркиванием даты и времени — чтоб точно не отмазались от fake news. В век технологий видео решает все)»,
«А го…СМИ газета.ру сообщают, что Украина равняет с землёй жилые кварталы Донецка»,
«Даже ВК в сепарских группах тишина».
Теги: Россия, Донбасс, СМИ, ДНР, обстрелы, соцсети, фейк
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