Главная / Новости / Донецкая область / Боевики «ДНР» без объяснения причин запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ
Последние новости раздела
- Боевики «ДНР» без объяснения причин запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ16:00
- ГПСУ приведена в полную боевую готовность: организован усиленный контроль на границе15:31
- В ЛНР на границе с РФ прекращено движение15:15
- Боевики «ДНР» перемещают «Грады», «Гвоздики» и другое тяжелое вооружение14:45
- СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской14:15
- В Донецке «заминировали» здание Донецкой ОГА13:35
- Военное положение в Луганской области: что будет с пенсиями, продуктами, личным имуществом?13:00
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина09:41
- Как будут работать школы и детские сады в условиях военного положения – подробности09:33
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября 09:28
Боевики «ДНР» без объяснения причин запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ
28.11.2018 16:00
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области без объяснения причин запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«На блокпосте к северу от н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя), в районе недалеко от границы с Российской Федерацией, два вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде в южном направлении».
Теги: Донбасс, запрет, ОБСЕ, ДНР, боевики
Читайте также:
- Жителям «ДНР» запретили общаться с ОБСЕ
- В «ДНР» ПО-ПРЕЖНЕМУ ГОВОРЯТ О ПРИКАЗЕ НЕ ПУСКАТЬ ОБСЕ НА ЮГ
- Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали, под каким давлением люди шли на «выборы»
- Наблюдателям ОБСЕ угрожали задержанием у подконтрольной «ДНР» Горловки
- Беспилотники ОБСЕ обнаружили присутствие запрещенных вооружений "ДНР" под Мариуполем
- Российские кураторы требуют от главарей "ЛДНР" запретить силовикам "республик" пользоваться соцсетями
- Боевики «ДНР» без объяснения причин запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ16:00
- ГПСУ приведена в полную боевую готовность: организован усиленный контроль на границе15:31
- В ЛНР на границе с РФ прекращено движение15:15
- Боевики «ДНР» перемещают «Грады», «Гвоздики» и другое тяжелое вооружение14:45
- СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской14:15
- В Донецке «заминировали» здание Донецкой ОГА13:35
- Военное положение в Луганской области: что будет с пенсиями, продуктами, личным имуществом?13:00
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина09:41
- Как будут работать школы и детские сады в условиях военного положения – подробности09:33
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября 09:28
- Военное положение в Украине: что обязательно нужно знать водителям16:20
- Боевики «ДНР» без объяснения причин запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ16:00
- ГПСУ приведена в полную боевую готовность: организован усиленный контроль на границе15:31
- В ЛНР на границе с РФ прекращено движение15:15
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли15:00
- Боевики «ДНР» перемещают «Грады», «Гвоздики» и другое тяжелое вооружение14:45
- Гройсман рассказал, будет ли продлятся военное положение в Украине14:33
- В Украине выступит легенда электронной музыки Дидье Маруани14:25
- СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской14:15
- Кремль ждут последствия катастрофических масштабов – Гулевская о результатах керченского инцидента 14:00
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли15:00
- К каким зависимостям склонны Знаки Зодиака10:03
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака08:14
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- Супрун рассказала, в каком случае стоит отказаться от антибиотиков19:05
- Медики назвали семь полезных качеств вина13:30
- Как правильно постирать пуховик12:45
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк
- Предатели "сдавали" своих коллег: подполковник рассказал о тайной операции в Донецке в начале войны
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО
- В Донецке боевики «ДНР» начали тотальную проверку транспорта
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»