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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» перемещают «Грады», «Гвоздики» и другое тяжелое вооружение

28.11.2018 14:45
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Боевики «ДНР» перемещают «Грады», «Гвоздики» и другое тяжелое вооружение

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области перемещают тяжелое вооружение «Грады», гаубицы и противотанковые пушки. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«В неподконтрольные правительству районы Донецкой области за соответствующими линиями отвода замечены 11 реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм), 9 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и 10 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм) по-прежнему отсутствовали».



Теги: Донбасс, вооружение, ДНР, боевики
 
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