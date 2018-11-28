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ГПСУ приведена в полную боевую готовность: организован усиленный контроль на границе
Органы и подразделения ГПСУ привели в полную боевую готовность, также, в пунктах пропуска организован усиленный контроль. Об этом заявил начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Представитель отмечает:
«На данный момент органы и подразделения Государственной пограничной службы приведены в полную боевую готовность. Основные усилия сосредоточены на дополнительном усилении границы и ее режима — это и привлечение резерва, высылка увеличенных нарядов, наращивание инженерного обустройства, максимальное использование системы освещения обстановки, недопущение и предотвращение любых инцидентов и провокаций».
Кроме того, Демченко уточнил, что в пунктах пропуска организован усиленный контроль, в частности, проводятся интервью с гражданами, «которые подпадают под профиль риска» и осуществляется дополнительная проверка транспорта в случае необходимости. Демченко добавил:
«Все меры, направленные на усиление государственной границы, в случае обострения ситуации позволят максимально быстро среагировать и мобилизовать имеющиеся ресурсы».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, конфликт, граница
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