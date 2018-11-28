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Архив - Донецкая область

КПВВ на Донбассе изменят режим работы с 1 декабря

28.11.2018 07:12
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КПВВ на Донбассе изменят режим работы с 1 декабря

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 декабря  переходят на зимний график работы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.  

Это значит, что время работы КПВВ уменьшается.  Пропускные операции будут проводиться с 08.00 до 17.00, тогда как по осеннему графику КПВВ работают с 7.00 до 18.30. Переход происходит на основании распоряжения командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева от 27 ноября.   

С  1 декабря произойдет переход на зимнее время осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий (с 08.00 до 17.00) в КПВВ на автомобильных дорогах:

дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное – Лисичанск" - КПВВ "Золотой";

дорожный коридор "Горловка – Бахмут" - КПВВ "Майорское";

дорожный коридор "Донецк – Курахово" - КПВВ "Марьинка";

дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";

дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка –Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (Пищевик)

дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье – Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

 

Источник: http://avdeevka.city 



Теги: Донбасс, декабрь, ДНР, ЛНР, КПВВ, ОРДЛО
 
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