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На Донетчине временно открыли дорогу на Константиновку

28.11.2018 08:00
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На Донетчине временно открыли дорогу на Константиновку

В Донецкой области временно открыли движение по национальной трассе Н-32 по маршруту "Мирноград – Константиновка".

Об этом сообщает пресс-центр Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

Так, с сегодняшнего дня, 27 ноября, открыто движение для всех видов транспорта по автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-32 Покровск - Бахмут - Михайловка.

Отмечается, что восстановление проезда является временной мерой, связанной с необходимостью обеспечить бесперебойное транспортное сообщение между Мирноградом и Константиновкой на время неблагоприятных погодных условий.

Также в сообщении сказано, что после завершения зимнего периода комплексное восстановление трассы продолжится.

 

Источник: https://tribun.com.ua 



Теги: Донбасс, Константиновка, дорога, автомобиль
 
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