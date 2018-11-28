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На Донетчине временно открыли дорогу на Константиновку
28.11.2018 08:00
В Донецкой области временно открыли движение по национальной трассе Н-32 по маршруту "Мирноград – Константиновка".
Об этом сообщает пресс-центр Службы автомобильных дорог в Донецкой области.
Так, с сегодняшнего дня, 27 ноября, открыто движение для всех видов транспорта по автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-32 Покровск - Бахмут - Михайловка.
Отмечается, что восстановление проезда является временной мерой, связанной с необходимостью обеспечить бесперебойное транспортное сообщение между Мирноградом и Константиновкой на время неблагоприятных погодных условий.
Также в сообщении сказано, что после завершения зимнего периода комплексное восстановление трассы продолжится.
Источник: https://tribun.com.ua
Теги: Донбасс, Константиновка, дорога, автомобиль
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